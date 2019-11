Picante cruce entre el macrismo y Ameal en el debate de candidatos para ser presidente de Boca

Jorge Amor Ameal, líder de la oposición de Boca Juniors, recibió una fuerte acusación al aire de TN. La misma fue emitida por Christian Gribaudo, candidato a presidente por el oficialismo. Las elecciones del 'Xeneize' están al rojo vivo y los tres aspirantes al sillón de Brandsen 805 expusieron sus ideas en el programa 'A dos voces'. Fue allí donde, de manera insólita, el elegido por Daniel Angelici aseguró que quien está junto a Juan Román Riquelme "fue el peor presidente de la historia de Boca" y "estuvo a punto de irse a la B".

Lo cierto es que, en el segundo semestre del año 2011, Boca no llegó a pelear por mantener la categoría como su máximo rival. River ya estaba en la segunda división del fútbol argentino y referentes como Martín Palermo aseguraban que no querían emular a su eterno rival. "No quiero ver a Boca en la misma situación", sostuvo el 'Titán'. No sufrió ni por asomo lo que vivió en carne propia el 'Millonario'. Con 1,315 de promedio y el campeonato invicto conseguido de la mano de Julio Falcioni, los fantasmas terminaron por esparcirse y se fueron para nunca más volver.

De todos modos, Gribaudo sostuvo: "Ameal, fue el peor presidente de la historia de Boca. Dejó a Boca fundido. Cuando se fue, al plantel le debían sueldos. Campeonatos internacionales no ganó ninguno (N. de R. durante la gestión de Angelici, tampoco). Hubo dos años que no se clasificó Boca a la Libertadores. En esos años Boca estuvo a punto de irse a la B. Teníamos que vender jugadores para pagar la luz y el gas".

Christian Gribaudo en @Comotevaok "El candidato de la verdadera oposición, Ameal, se guía por promesas que no cumplió cuando fue presidente. Fue el peor #Boca de la historia. Teníamos que vender jugadores para pagar la luz y el gas del club" pic.twitter.com/ZyeJhuqyDf — La Oral Deportiva - Primera Edición (@Comotevaok) November 27, 2019

Por su parte, Ameal enfatizó en otra de las denuncias del angelicismo y desmintió que Riquelme haya pedido dinero para sumarse a la lista: "Jamás le pagamos. Si tienen pruebas, que hagan la denuncia correspondiente y no por los canales de TV. Plantearon una cosa que no era cierta. Pero terminó siendo un boomerang porque la gente le creyó al ídolo. Nadie debería sentirse mal si cuando lo tenían para renovarle el contrato no lo quisieron. Riquelme jamás debió irse a retirarse en Argentinos. Si nosotros ganamos, él se encargará de todo lo vinculado al fútbol".