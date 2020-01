Peligra la atención en farmacias a PAMI por millonaria deuda de la gestión macrista

Desde el sector farmacéutico advirtieron que por una deuda millonaria que dejó la gestión de Mauricio Macri, cientos de miles de jubilados podrían no acceder a medicamentos oncológicos, contra el asma, la hipertensión arterial y la diabetes, además de pañales y otras prestaciones que reciben mediante farmacias.

Las autoridades de la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR), la cual nuclea a más de 2 mil farmacias en todo el país y representa el 30 por ciento del total de la venta de medicamentos en el AMBA, fueron claros sobre esta situación: “En ASOFAR tenemos muchas farmacias familiares, que tienen un solo local y que no tienen margen para financiarse. Si PAMI no paga la deuda heredada, no van a poder seguir prestando atención a los jubilados”, graficó su presidente, Norberto Mañas.

“Entendemos que es una situación heredada, pero necesitamos encontrar una solución para los jubilados y también para las farmacias, las cuales durante los últimos cuatro años vieron caer sus ventas sensiblemente en el marco de una inflación galopante”, remarcó Mañas.

En ese sentido, las distintas asociaciones del sector realizaron gestiones con las autoridades del PAMI, ahora conducido por Luana Volnovich, con el fin de encontrar una solución al retraso en los pagos, que lleva casi seis meses.

Las farmacias, como todo los comercios, han sido víctimas del incremento de tarifas, impuestos y alquileres que se concretaron entre 2015 y 2019. Además del fuerte incremento de los costos financieros.

Desde el sector, detallaron que cuando el PAMI adeuda prestaciones en medicamentos, no es con los laboratorios, dado que ellos cobran de las farmacias, sino que lo hacen con los comercios, que son los que tienen menos margen de ganancia y también menos respaldo económico.

Para Mañas, el concepto de “tierra arrasada” comprende a esta situación y al respecto agrega: “Estamos al tanto de la capacidad y buenas intenciones de las flamantes autoridades, pero les pedimos la propuesta de un esquema de devolución de lo adeudado como para ir teniendo previsibilidad a futuro".