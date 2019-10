Paro de pilotos: ratifican la medida de fuerza y desestimaron el pedido de Alberto Fernández para suspenderla

El titular del sindicato de Pilotos (APLA), Pablo Biró, se refirió a las declaraciones de Alberto Fernández, quien pidió que eviten las medidas de fuerza planteadas para el fin de semana y ratificó la medida de fuerza de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas para el próximo fin e semana.

"Me parece bien que Alberto diga que quiere poner de pie a Aerolineas. Él está haciendo la campaña volando a través de Aerolineas", elogió el dirigente gremial, aunque luego aclaró: "No solo vamos a parar este fin de semana, sino que esto se va a profundizar".

En diálogo con Futurock, Biró aseguró: "Alberto no dimensiona el daño que este gobierno le hizo a Aerolineas". "Me parece muy bien que Alberto nos pida que no tomemos medidas pero nosotros tenemos que recuperar nuestros salarios, nadie quiere la huelga en sí", enfatizó el titular de APLA. En este sentido, remarcó: "Me parece lógico que Alberto pida que no hagamos paro pero las medidas las tenemos que tomar igual porque nos están haciendo mucho daño".

Biró contestó que el gremio considera "repensar las medidas por el pedido de Alberto". "Cuando sea el momento nos llamará, por los medios no", añadió, sobre los dichos del candidato presidencial. "Alberto está haciendo campaña y nosotros haciendo lo que tenemos que hacer: pelear por nuestros derechos", concluyó.