Paro de colectivos: "Los empresarios no pagaron la paritaria nacional”

El Secretario General de la UTA, Roberto Fernández, explicó el paro de colectivos en el interior del país que hubo hoy: “Nosotros tenemos paritaria nacional, pero excepto en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, los empresarios no la quisieron pagar”.

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio, el dirigente de los colectiveros se refirió a la polémica que instaló el Gobierno contra el sindicalismo, encarnado en las figuras de Sergio Palazzo y Hugo Moyano: “esto es un sainete, no deberíamos contestarle a Macri por la investidura del presidente, pero la verdad que diga estas cosas del sindicalismo me pone mal. Así no se gobierna”.

“Los puestos de trabajo se pierden por la política económica del Gobierno, no como dice Macri que es culpa de los dirigentes sindicales”, aseguró. E insistió en que “nosotros no manejamos el país. Las políticas del país las manejan los políticos”.

Sobre las elecciones, Fernández indicó que “el voto es secreto. No soy marxista. Yo soy peronista” pero hizo un guiño a Alberto Férnandez: “él es de Argentinos y yo de Independiente. Rojos. Somos amigos”.