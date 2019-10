Para María Eugenia Vidal, “no es muy relevante lo que piense el gobernador” sobre el aborto legal

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ratificó su postura a favor del aborto clandestino y lanzó una insólita justificación.

En A24, le preguntaron a la candidata de Juntos por el Cambio si no creía que una gobernadora o dirigente política tendría que priorizar un tema de salud público, como es la despenalización del aborto, y no sus creencias religiosas.

Al respecto, Vidal replicó: “No es la primera vez que me ven con un pañuelo celeste y es una pregunta que me han hecho a lo largo de los años y siempre he sostenido una posición coherente”.

“No es muy relevante lo que piense el gobernador, más allá de ser honesto y decir la posición, a mi como gobernadora no me va tocar decidir y votar sobre la despenalización del aborto, sino que me va tocar aplicar la ley”, sentneció.