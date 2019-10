Murió "Cacho" Castaña: sus frases más polémicas

La muerte de Cacho Castaña trajo a la memoria una gran cantidad de frases polémicas del cantante, que en el último tiempo era más un motivo de noticia por las declaraciones violentas y discriminadoras más que por la música.

Entre sus frases más repudiables, sin lugar a dudas las más viralizadas son aquellas que categorizan como machistas. Desde decir que la mujer, ante una situación de violación, debe "relajarse y gozar", hasta asegurar que a las "mujeres hay que voltearselas".

En lo político era un firme antikirchnerista y sostuvo opiniones muy duras con la desaparición de Santiago Maldonado, cuando declaró que "desaparece uno y hacen quilombo". A continuación, una serie de las peores frases del cantante popular.

-"La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, hay que esperar que se les caiga el culo a todas y sabés cómo van a aflojar"

-"Andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos, hagan lo que quieran, relájense… Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es fuerte, es un refrán viejo que remite a muchas cosas"

-"Con el caso Maldonado no tengo la mas puta idea. Acá de tanto en tanto aparecen cosas raras, matan 50 personas en un tren y no pasa nada, desaparece uno y hacen quilombo".

-​"Hay gente que muere todos los días, pibes que se ca… de hambre, hospitales sin insumos y estamos pensando en ese chico (Santiago Maldonado) que no se sabe si un gendarme le tiró una piedra".

-"Me rompe las pelotas que las minas se peleen, me enoja, a la minas hay que volteárselas. No quiero que se peleen. Que se hagan amigas, que se den unos besitos y que muestren cómo se besa, todo"

-"La monogamia no existe, es una pelotudez para mí. Es muy difícil. Hay mucha cosa en la vidriera como para quedarte con una sola. Sigo mirando vidrieras…".

-​"Los travestis son hijos de Dios, también. Se me han enamorado unos cuantos y lo más lejos que llegué fue cuando a la salida de una función me esperó uno, me encaró y le di un beso de lengua. Me quería suicidar. Pero ¿sabés qué? Lo peor fue que no me resultó tan desagradable".

-"Yo tengo que seguir laburando a esta altura de mi vida. Gasto mucha guita. Soy un boludo, yo me perdí la oportunidad de casarme con Susana, hoy estaría salvado. Aunque no hubiera sido feliz, no importa".

-​"Tener mucha guita es bárbaro, me encantaría vivir como esos narcotraficantes".

-​"A lo largo de mi vida he comido bien, he comido de todo. Comí muy buena carne, de calidad, pero también comí carne vieja, y mucho pescado, bagre y dorado".

-"Está bueno que lo muestren a Chano porque no pudo hilvanar una frase. Está bueno para que vean cómo quedan con la falopa".

-“Si a mí me matan a mi mujer o a mis hijos, saco una Itaka y no paro de matar gente".