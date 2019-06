Movimientos en la investigación por aprietes de la AFI al juez de la causa Moyano

Después de que El Destape revelara los aprietes sufridos por el juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, por parte de dos directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para apresar a Pablo Moyano, la defensa del magistrado solicitó que la fiscal María Soledad Garibaldi cite a declarar a los directivos de la ex SIDE. Con este antecedente, la funcionaria judicial de Lomas de Zamora pidió a la Comisión Bicameral que controla al organismo la versión taquigráfica de la exposición de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, cuando reconocieron la "visita" de los espías.

En una nota dirigida al radical Juan Carlos Marino, titular de la Comisión, la fiscal solicitó "se sirva remitir la versión taquigráfica a raíz de la presentación ante dicho organismo de los señores Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ambos pertenecientes a la AFI, ocurrida en el mes de abril del presente año". Según manifestaron desde la defensa del juez a El Destape, el pedido sólo busca dilatar la investigación por los aprietes sufridos por Carzoglio.

El 4 de abril, el uno y dos de la ex SIDE confirmaron que Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pascuale fueron al despacho de Carzoglio por la causa Moyano. Según explicaron los titulares de la AFI, que depende directamente de Mauricio Macri, se habían enterado por los medios que lo podían detener a Moyano y enviaron a los directivos del organismo porque había rumores de un paro contra el Gobierno y querían controlar los presuntos disturbios, como reveló este medio.

Sin embargo, la denuncia del magistrado no planteó lo mismo. A finales del 2018 denunció que los dos espías se presentaron en agosto del año pasado en su despacho para manifestarle la "obsesión" de Mauricio Macri por detener al dirigente camionero en la causa que investiga una presunta asociación ilícita con la barra brava de Independiente. La denuncia no se movió en los últimos meses, mientras avanza el jury en contra del magistrado por otros dos litigios no vinculados a ésta.