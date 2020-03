Mirtha Legrand vuelve a la pantalla de El Trece el próximo sábado

La conductora Mirtha Legrand iniciará los próximo sábado 7 y domingo 8 de marzo una nueva temporada de sus tradicionales comidas televisadas, para concretar 52 años ininterrumpidos en la televisión.

El sábado desde las 21, Legrand inaugurará una nueva edición de La Noche de Mirtha, el ciclo que surgió al raíz del éxito de los almuerzos domingueros hace ya varios años. El programa nocturno seguirá al aire pese a que lleva tres años en caída libre y pierde en el rating casi todas las semanas con PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.

En tanto que los domingos desde las 13, realizará el tradicional Almorzando con Mirtha Legrand, que comenzará la temporada número 52. Hasta el momento, sin embargo, no se han anunciado quiénes serán los invitados de los primeros programas.

Este año Legrand no realizó su clásica edición veraniega desde Mar del Plata debido a que consideró que debía descansar y a la caída en los niveles de audiencia. No obstante, visitó La Feliz para presenciar diversas obras de teatro, al igual que lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires. “Estoy agradecida con la vida porque no sólo disfruté mi verano de una manera diferente sino que también tengo nuevamente la posibilidad de volver a la pantalla y encontrarme con mi equipo, los maravillosos invitados de siempre y el público que me acompaña cada año”, afirmó con respecto a su regreso.

Como gran cambio, este año los programas tendrán un chef invitado distinto a cargo de la cocina cada mes. En marzo, los platos estarán a cargo de cocinero italiano Donato de Santis.