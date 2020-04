Mirko aprendió su primer insulto y se lo dedicó a Marley

Mirko, el hijo del conductor Alejandro 'Marley' Wiebe, escuchó en la televisión una particular expresión y se la dedicó a su padre.

Como todos los niños, Mirko no deja de absorber todo lo que escucha y ve y volvió a sorprender a su padre con una frase un poco subida de tono para su edad. Así lo mostró el propio Marley con un video en su cuenta de Instagram, donde no pudo contener la risa.

El pequeño mediático ya intenta ponerle límites a su propio papá y lanzó un "no me rompas las pelotas", que según el presentador de El Muro Infernal lo aprendió de la televisión. Todo sucedió mientras el nene dibujaba con unos marcadores y Marley le acercó la cámara, algo que a Mirko no le gustó para nada.

"¿Cómo? ¿qué le dijiste a papá?", señaló perplejo el conductor. Enseguida, el niño se distrajo con su dibujo y largó unas contagiosas carcajadas para aliviar el momento.