Mauricio Macri llevó a Sebastián Yatra y a Tini Stoessel a la quinta de Olivos para que le canten a Antonia

Horas después de que el Indec publicara el Índice de precios al consumidor (IPC) y que marcara una suba anual del 57,3%, el nivel más alto desde 1991, el presidente Mauricio Macri recibió en Olivos a dos de los cantantes teens más conocidos del momento.

El 10 de junio durante la visita del presidente colombiano Iván Duque, Macri le había hecho un reclamo a su par durante la conferencia.

"Le tuve que hacer un reclamo formal porque a mi hija Antonia le ha robado el corazón Sebastián Yatra. Así que le he dicho que lo ponga en su lugar. No me la puede enamorar así, siendo tan chiquitita", aclaró.

Esta semana, el cantante colombiano estuvo de gira en Buenos Aires y Macri aprovechó para invitarlo junto a su novia, Tini Stoessel a visitar la Quinta de Olivos, en medio del nerviosismo generado por las cifras récord de inflación.

En la tarde del jueves, ambos artistas estuvieron en la residencia de Olivos, donde fueron recibidos por el funcionario, Juliana Awada y Antonia.

Más tarde, el precandidato a presidente subió a las redes sociales un video de su hija y los cantantes entonando una canción.