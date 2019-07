Martín Lousteau volvió a cruzar a Alberto Fernández por las Leliq pero quedó acorralado

El precandidato a senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, volvió a responderle al precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández por los intereses de las Leliq.

Después de que Fernández propusiera aumentar las jubilaciones a costa de bajar la tasa de interés de las Letras, el líder de Evolución lo criticó y lo acusó de cometer "un error conceptual muy grande".

Por eso, el exjefe de Gabinete salió a recordarle su error al proponer “la 125” cuando era ministro de Economía de la entonces presidenta Cristina Kirchner, una medida implicó el comienzo del conflicto con las entidades agropecuarias, molestas por las retenciones móviles a la soja.

Para profundizar su posicionamiento, el economista volvió a cruzarlo en vivo y le aclaró que ese tema es algo del pasado.

"Alberto quiere discutir algo que pasó hace 10 años", afirmó en diálogo con Nicolás Wiñazki y Carolina Amoroso.

Y continuó: "Me parece que hay que discutir las propuestas de campaña. Vengo de una reunión con estudiantes de la Universidad de Belgrano y no me preguntaron por eso ni por las Leliq, sólo me preguntaron cómo funcionan".

"Las preguntas fueron cómo se crece, cómo se baja la pobreza, la educación, el medio ambiente, Vaca Muerta y la Ciudad de Buenos Aires", enumeró.