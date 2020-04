Marcello de Bellis se enojó con Érica Rivas tras revelar que la despidieron de Casados con Hijos

Luego de que Érica Rivas rompiese el silencio tras su "supuesta" salida de la versión teatral de Casados con Hijos, generando revuelo en el ambiente al exponer la verdadera razón por la que no formará parte del proyecto, habló su compañero de elenco Marcelo de Bellis -Dardo Fuseneco en la ficción- se mostró enojado y triste con los hechos, a la vez que lanzó polémicas declaraciones. "Me parece raro que la hayan despedido por Whatsapp", declaró.

Al aire de Intrusos, el actor contó como se vive la situación desde el elenco: "Ayer hablamos los cinco por zoom, con Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y Luisana desde Canadá. Hubo mucha dilatación en los tiempos por la falta de acuerdo. Estamos felices y tristes a la vez porque la de Érica es una baja sensible". La versión teatral de la comedia que conquistó a millones de argentinos se estrenaría el 15 de enero de 2021 en el Teatro Gran Rex.

"Pensé en dar un paso al costado, porque mi personaje es el que más relación tiene con el personaje de Érica, pero me dijeron que no. Me consta que la producción hizo todo lo posible para que Erica esté, pero no llegaron a un acuerdo. Como compañero jamás me importó saber cuánto cobra un colega. Los protagonistas somos los seis, aunque los Argento son imprescindibles. El último capítulo de Casados con hijos termina con Dardo y María Elena yéndose a París y Pablo Echarri entra con otra actriz. Son muchos factores, y uno tiene que ver con lo económico, otro con la ideología de Érica, que es muy respetable, pero el fan quiere ver Casados con hijos . No podés darle otra cosa. Y si no estás cómoda con el producto, no lo hacés", agregó.

Luego arrojó polémicas declaraciones sobre la actriz, que asegura haber sido despedida por Whatsapp. "Estoy seguro de que no hay malicia en lo que publicó Erica en sus redes, porque sé que es buena persona. Pero parece que los demás no tenemos el compromiso que ella tiene y quedamos como que nos importa un bledo el cambio de paradigma. No estamos despidiendo a un mártir. Me parece raro que la hayan despedido por Whatsapp. Más bien creo que es el resultado de muchas reuniones previas. Esto es un equipo, y todos estamos tristes y enojados pero el 15 de enero vamos a salir a golear aunque no esté el 9, que es Erica. Es simplemente una obra de teatro y no una causa nacional".