Marcela Tinayre defendió a Mirtha Legrand: "Todo el país es panqueque"

Mirtha Legrand tildó de "fracasado" a Mauricio Macri y se desató el escándalo. Después de estos dichos, la conductora de El Trece se arrepintió de la calificación y su hija salió a defenderla: "Todo el país es panqueque".

Marcela Tinayre, conductora en Net Tv, aseguró: "Cada uno es esclavo de sus palabras y responsable de sus actos, si lo dijo le habrá salido así pero, perdón. Lo dice mucha gente, más después de las PASO". En esta línea, argumentó que "todo el país es panqueque".

Después de su exabrupto contra el Presidente, Legrand pidió perdón: "Quiero pedir disculpas, ayer tuve un exabrupto con mis palabras para el Presidente Mauricio Macri. Mil perdones. No se volverá a repetir. Pido humildemente disculpas". Tras este episodio, comenzaron a circular rumores sobre una presión del Gobierno sobre la diva de la televisión.

Quiero pedir disculpas, ayer tuve un exabrupto con mis palabras para el Presidente Mauricio Macri. Mil perdones. No se volverá a repetir. Pido humildemente disculpas. #Mesaza pic.twitter.com/QV6GnhH3tO — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) September 1, 2019

Al respecto, Tinayre remarcó: "¿Presión de quién? Chicos, ustedes no conocen a Mirtha Legrand si dicen eso. Nadie le mete presión, por favor". Además, la hija de la conductora argumentó que su madre no sólo halagó al Gobierno sino que "fue la que más lo critico también. No se olviden de eso, también lo critico".

Ante las diferentes versiones y críticas, remató: "Chicos, tengamos libertad de expresión. Las urnas son una forma de libertad de expresión y bueno. Cada uno dice lo que piensa".