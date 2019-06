Macri recordó un reclamo de Antonia y le pasó factura a Iván Duque por Sebastián Yatra

El presidente Mauricio Macri lanzó una increíble queja contra su par de Colombia Iván Duque, al señalar que el cantante Sebastián Yatra tiene enamorada a su hija Antonia.

En medio de la conferencia conjunta que ambos mandatarios realizaron con motivo de la visita del colombiano a la Argentina, Macri cambió las poco graciosas bromas futboleras por un también poco gracioso chiste musical.

"Hoy la música colombiana es parte de la realidad nuestra. Hace años vienen a visitarnos sistemáticamente, desde Shakira para acá, múltiples artistas", apuntó Macri.

Factura de Macri a Duque: Antonia está enamorada de Sebastián Yatra. pic.twitter.com/D0OlQD2UN1 — ElCanciller.com (@elcancillercom) 10 de junio de 2019

Y resaltó: "Ahora le tuve que hacer un reclamo formal porque a mi hija Antonia le ha robado el corazón Sebastián Yatra. Le he pedido al Presidente que lo ponga en su lugar porque no me la puede enamorar así siendo tan chiquita".

Para colmo, Macri quedó en offside al bajar la vista para comprobar cómo continuaba el "chiste", demostrando que hasta los chascarrillos están guionados.