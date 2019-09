Lula Da Silva: "La victoria de Alberto Fernández significa la posibilidad de mejorar la relación entre Brasil y Argentina"

Luiz Inácio “Lula” Da Silva respaldó la candidatura presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández por el Frente de Todos y aseguró que su eventual victoria en las elecciones de octubre significaría "la posibilidad de mejorar mucho la relación entre Brasil y Argentina".

Según el ex mandatario que cumple una condena de 12 años en prisión por supuesta corrupción, la prioridad del ganador de las elecciones a presidente de octubre deberá ser "no mentirle nunca al pueblo" y no "aceptar el terrorismo que el mercado crea".

"La victoria de Fernández significa la posibilidad de mejorar mucho la relación entre Brasil y Argentina", aseguró Lula quien gobernó Brasil entre 2003-2011, en una entrevista concedida al diario Página 12 desde la cárcel de Curitiba, donde permanece hace casi dos años.

"Pienso que el impacto más deseable (ante una eventual victoria del Fernández) es que el pueblo argentino recupere el derecho a ser feliz. Viví el período del gobierno (Néstor) Kirchner y les puedo decir como observador y compañero de que Argentina le debe mucho al rol de Kirchner, a la capacidad de Kirchner y al coraje de Kirchner", aseguró Lula.

En ese sentido, agregó que "afrontar la situación que afrontó, no era fácil. Él era valiente e hice una alianza extraordinaria con él. Después con Cristina. Ahora, con Fernández candidato".

"Es por esta razón que la victoria de Fernández significa la posibilidad de mejorar mucho la relación entre Brasil y Argentina", manifestó el ex presidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores (PT).

También dijo que, en caso de que llegara a ser electo presidente, aconseja a Fernández "gobernar para el pueblo pobre".

"No mentirle nunca al pueblo que tiene expectativas para que la Argentina mejore. No aceptar el terrorismo que el mercado crea. Al mercado no le interesa el pueblo argentino, el mercado tiene interés en ganar dinero", dijo Lula.