Luis Brandoni atacó al colectivo feminista Actrices Argentinas: "Cuando matan a una mujer policía no dicen nada"

El actor ultramacrista Luis Brandoni atacó al colectivo feminista Actrices Argentinas y lanzó una frase vergonzosa contra sus colegas. "Cuando matan a una mujer policía no dicen nada", afirmó el además dirigente radical.

Brandoni sigue derrapando con declaraciones en los medios de comunicación. "Que no muera ni una mujer más. Cuando matan a una mujer policía no dicen nada... Las mujeres son todas mujeres, se juegan la vida, ¿y no tiene reconocimiento?", aseguró.

"El fanatismo está creando situaciones muy penosas", siguió. Así opinó en diálogo con Ulises Jaitt en El show del espectáculo (AM 1300 La Salada). "Lo que no me gusta es que cuando se mueren otras mujeres no las consideren mujeres. Tienen un sesgo partidario inocultable", afirmó.

Antes de cerrar, Brandoni siguió atacando al colectivo de actrices: "Este es el fanatismo que está creando situaciones muy penosas". Actrices Argentinas fue una de las organizaciones que mayor protagonismo tuvo en el feminismo en los últimos años.

Fue a través de denuncias de casos de acoso, violencia y abuso sexual en obras y espectáculos. La más resonante: el apoyo que le dio Actrices Argentinas a Thelma Fardin, la actriz que denunció a Juan Darthés por violación.