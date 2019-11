Llega una nueva edición de Comic-Con Argentina: todo lo que no te podés perder

Junto con Editorial Ivrea, Argentina ComicCon anunció un invitado de lujo para la edición: al mangaka maestro del horror y unn referente ineludible del género, Junji Ito. Junji Ito ya tiene en su haber obras consideradas clásicos como Uzumaki, Gyo, Tomie y Black Paradox. El público podrá conocer a Junji Ito los 3 días de la convención (6, 7 y 8 de Diciembre) en el stand de Ivrea donde firmará autógrafos. Además, estará dibujando en vivo en la "Live Drawing Session" que se realizará en el Coca-Cola For Me Main Stage.

Artists' Alley. Más de 130 artistas de cómics, ilustradores y dibujantes nacionales e internacionales se presentarán exponiendo sus trabajos, realizando firma de ejemplares y dibujos en vivo para todos los interesados. Se destaca la presencia de Ben Templesmith (reconocido artista australiano de cómics destacado por la serie Image Comics Fell, el escritor Warren Ellis y 30 Days of Night de IDW con el escritor Steve Niles) y Gail Simone (guionista estadounidense, más conocida por escribir Birds of Prey para DC Comics, Welcome to Tranquility y All-New Atom; a finales de la década de 2000, se convirtió en la escritora de planta de Mujer Maravilla).