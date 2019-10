Landau: “Si no dejaron votar a miles de personas, eso debe ser castigado"

El apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, se refirió a la denuncia presentada por su partido por irregularidades en las elecciones y señaló que “no presentamos la denuncia para obtener una ventaja, porque la elección ya está terminada. No la hacemos por una especulación mediática".

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente explicó que "el domingo recibimos distintas inquietudes por la cantidad de gente en distintos municipios bonaerenses que no podían votar por una acción concertada de fiscales de Juntos por el Cambio" y destacó que "el domingo hicimos una consulta a la Cámara Nacional y les pedimos que resolvieran el problema de que había gente que no podía votar".

"Curiosamente recibimos quejas de que no podían votar en los municipios donde le iba mejor al peronismo", aseguró Landau. Del mismo modo explicó: "Queremos ver si hubo una acción concertada entre funcionarios del Ministerio del Interior y Juntos para el Cambio para no dejar votar a la gente".

"A mí mismo no me quisieron dejar votar y mi documento estaba en perfecto estado", contó el apoderado. Y puntualizó que "la presidenta de mi mesa me contó que la fiscal general de Juntos por el Cambio le recriminó porqué me había dejado votar"

"Si no dejaron votar a miles de personas eso debe ser castigado", planteó Landau. Y concluyó: "No se puede privar de votar a alguien porque piense diferente. No está en el menú de opciones".