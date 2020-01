Diego Maradona no está pasando por horas felices en cuanto a su salud se refiere. Es que luego de varios faltazos a las prácticas de Gimnasia y Esgrima La Plata, y de pensarse que sus ausencias se debían a otros compromisos extradeportivos, se conoció la verdad de su situación: está pasando por un delicado problema de salud que afecta directamente a su rodilla derecha.

Tras no oír las recomendaciones médicas luego de la operación sufrida a mediados de 2019, Maradona continuó haciendo "vida normal" y no tomó el reposo necesario para dejar atrás los fuertes dolores que no permitían siquiera que camine con tranquilidad. Según informó Infobae, las ausencias a la pretemporada del 'Lobo' se deben a esto: Diego nuevamente padece en demasía el sólo hecho de estar en pie.

Luego de comenzar con la rehabilitación post operatoria, a Maradona le llegó la chance de dirigir en el fútbol argentino. Todos recordarán la presentación de Diego en Gimnasia, en la cual fue trasladado hacia el verde césped del estadio en un carrito. También está en la retina de los futboleros aquel sillón que le confeccionaron en Rosario cuando fue rival de Newell's Old Boys.

Sin embargo, y teniendo en cuenta sus leves mejorías, el 'Diez' desoyó las recomendaciones médicas y comenzó a estar en pie y caminar mucho más de lo sugerido. Por el momento, es el 'Gallego' Méndez quien tiene las riendas de un plantel que intentará salvarse del descenso en estas siete fechas restantes de la Superliga.