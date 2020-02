La reacción de la pareja de Amado Boudou al enterarse del hotel de Vandenbroele: "No pasará nada, ¿no?"

La ex legisladora mexicana Mónica García de la Fuente, pareja del ex vicepresidente Amado Boudou, no dejó pasar la oportunidad para referirse al escándalo que reveló El Destape sobre el pago de parte del gobierno de Macri de una suma millonaria a Alejandro Vandenbroele para que este pusiera un hotel boutique en la provincia de Mendoza. Esto ocurría en simultáneo a su declaración que sirvió para encarcelar al ex funcionario de Cristina Kirchner.

García de la Fuente compartió la nota firmada por el periodista Ari Lijalad y destacó que ya sabían que "todo era un armado" y se preguntó: "¿Y ahora? No va a pasar nada, ¿no?". "Es más fácil dejar a Boudou encerrado...#ArgentinadePie o #ArgentinadeRodillas", agregó.

Así, la madre de los hijos de Boudou volvió a reclamar la libertad del ex vice y ministro de Economía, quien fuera condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el TOF 4 en el marco de la causa por la presunta compra de la imprenta Ciccone. En ese juicio fue clave el testimonio de Vandenbroele, que vinculó a Boudou con la operatoria. Luego de la condena, el creador de The Old Fund le reclamó dinero al programa de Protección de Testigos para sobrevivir y recibió casi dos millones de pesos para poner un hotel boutique en Mendoza.