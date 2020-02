La pelea entre Andy Kusnetzoff y Mirtha Legrand por tener a Alberto Fernández en sus programas

Ya es sabido que Andy Kusnetzoff y Mirtha Legrand tienen una guerra por el rating de los sábados y ahora, además, se sumó una nueva problemática que es por el invitado especial que todos quieren tener: Alberto Fernández.

En marzo vuelven a las pantallas varios programas de televisión y ya comenzó la disputa por ver quién tendrá al Presidente de la Nación en su debut. Según informó Pablo Montagna, también quieren que asista su pareja, Fabiola Yáñez.

Además de Kusnetzoff y Legrand, se suma un tercer integrante a la pelea que es Luis Majul, a quien le gustaría tener un mano a mano solo a él. El periodista cambiaría el día de su programa La cornisa (América) y pasaría ser competenca de PH: Podemos Hablar (Telefé) y Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece).

Los tres programas volverían a la televisión en la misma fecha: el 7 de marzo. Por lo tanto, solo uno de ellos podrá conseguir que Alberto acepte la invitación.

Por el momento, el Presidente sólo se refirió a la propuesta de Mirtha y expresó: "No está en mis planes y en los de ella tampoco". La conductora repensó sus palabras de hace unos meses, cuando aseguró que no tenía intenciones de armar un programa con la presencia de Fernández, y afirmó que ahora estaba dispuesta a invitarlo a sus almuerzos, pero aún no confirmó nada.