Adrián Suar chicaneó a Mirtha Legrand por la edad y la diva macrista lo fulminó

Tras el pícaro comentario de Adrián Suar sobre la edad de Mirtha Legrand, la diva macrista no dudó en responderle con una chicana: ''Él a mi edad no va a saber no como se llama’’.

Días atrás, en una entrevista con Ismael Cala, Suar lanzó un picante comentario que generó polémica. "Mirtha tiene 93 y está mas vigente que nunca, ¿te ves a esa edad con esa energía?", preguntó el periodista al productor y gerente de El Trece. La consulta fue tras la decisión del canal de que este año el programa de los almuerzos no salga desde Mar del Plata.

"Yo a los 93 voy a ir al programa de Mirtha, que va a conducir ella", fue la inesperada respuesta de Suar, quien bromeó con la edad de la diva y reforzó la teoría social que dice que Legrand es inmortal.

Tras esto, en diálogo con periodistas, Legrando le respondió con ironía, pero luego aclaró que lo había tomado como un comentario cariñoso.