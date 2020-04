La Organización Mundial de la Salud advierte que levantar la cuarentena puede aumentar contagios

Las medidas restrictivas no deben levantarse con demasiada rapidez para evitar una nueva oleada de contagios, dijo en Ginebra en una sesión informativa para los medios el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier.

El dato es clave para la Argentina si se tiene en cuenta que el presidente Alberto Fernández en reiteradas oportunidades destacó las posiciones de la OMS y afirmó que se basa en recomendaciones de expertos para tomar las decisiones.

"Es importante saber que la situación se desarrolla de modo distinto en diversos países y regiones, por lo cual el mundo no podrá decir en un momento que todo ha concluido, esta decisión la deberán tomar cada país y cada región concreta. Además será muy importante no levantar las medidas restrictivas demasiado temprano, para no verse otra vez en la misma situación", advirtió Lindmeier.



Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica de pandemia la enfermedad covid-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019.

A lo largo del mundo se han detectado hasta ahora más de 1.350.800 casos de infección por el nuevo patógeno, incluidos más de 74.800 decesos y más de 285.400 pacientes recuperados.