La cruda confesión de la UIA: "El 86% de las empresas no podrán pagar salarios"

El vicepresidente de la UIA Guillermo Moretti elogió las medidas tomadas por el gobierno, que se hará cargo de hasta el 50% de los salarios del sector privado y otorgará créditos a tasa 0 para monotributistas con el fin de paliar los efectos adversos de la cuarentena obligatoria. Asimismo, reveló que sin esas medidas "el 86% de las empresas" no podrían pagar los salarios de abril, que se abonan a principios de mayo.

En declaraciones a El Destape Radio, Moretti remarcó que en la cámara empresarial se encuentran "muy conformes con las medidas de ayudar a las empresas que tomó el Gobierno". En ese sentido, enfatizó: "La mayoría de las empresas industriales pidieron ayuda al gobierno. El 86% de las empresas no va a poder pagar salarios".

El empresario informó: “Desde que comenzó la pandemia hemos hecho un comité de crisis en la UIA que nos reunimos por teleconferencia todos los días. Y a veces entran los ministros Kulfas o Moroni". "Tenemos un 20% de la industria funcionando pero es la esencial, alimentos y medicamentos", sostuvo el dirigente empresarial.

Sobre el debate de repartición de ganancias una vez pasada esta crisis, Moretti afirmó: "En la UIA no se ha discutido que cuando vuelvan las ganancias se repartan. A nivel personal me parece coherente que se discuta. Sin trabajadores no hay industria y sin industriales no hay trabajadores". Y lanzó una inesperada confesión: "Se puede llegar a dar la discusión sobre las ganancias en la UIA".

Sobre el impuesto a las grandes fortunas, el dirigente industrial aseveró que el mismo "no se ha discutido en la UIA" y que personalmente está "totalmente de acuerdo con ese impuesto".