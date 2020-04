La confesión de Nicole Neumann por la cuarentena obligatoria

La modelo Nicole Neumann tuvo un gracioso intercambio con el conductor Horacio Cabak y el panel que lo acompaña en Ciudad Magazine. "Es muy útil el chongo en la casa", lanzó y dejó a todos sorprendidos.

Parece que en estos últimos días la impresora que tiene en su casa se desconfiguró y a partir de ese problema debe copiar los deberes de sus hijos a mano. Según la panelista, le falta un “chongo” que le solucione el inconveniente.

"La conclusión de todo esto es que es muy útil el chongo en la casa", dijo Nicole e hizo reír a Cabak, que veloz le preguntó: "¿Pero cómo vas a cosificar así al chongo?".

"Hay cosas que no se pueden hacer sola, es muy difícil. Que la bomba del agua, que la impresora... Es más fácil con cuatro manos. Pero igual prefiero estar sola que con lo primero que se me cruce por el camino. Así que me la seguiré arreglando hasta que aparezca el indicado y completito", señaló.