La apuesta que hizo Verónica Llinás para los que la tildan de 'aactriz k'

La actriz Verónica Llinás se transformó en una de las figuras relevantes de redes sociales. Uno de sus personajes en Instagram se llama "Meneca", con el que interpreta a una señora de clase alta a quien ridiculiza con comentarios discriminadores, por lo que muchos la tildaron de kirchnerista, pero ella prefirió despejar dudas y aseguró que no quiere "ni un kirchnerómetro ni un macrímetro".

"Yo he criticado también al gobierno anterior. Pasa que no se puede escapar a la simplificación de la grieta: si no sos de Boca, sos de River", dijo en una entrevista a Pronto.

LEA MÁS El elogio de Echarri a CFK de cara a las elecciones

"Es gracioso. Hay gente que asegura haberme visto en un acto K. Les digo: 'Encontrame la foto y te regalo un departamento'. Yo no me asumo de ningún partido, no me interesa, no milito. Lo que más se puede parecer a una militancia es mi apoyo a la ley del aborto", dijo sobre las especulaciones que surgieron en el último tiempo.

La actriz recalcó: "No quiero ni un kirchnerómetro ni un macrímetro. Para algunos será falta de compromiso, pero yo lo siento como libertad para cambiar de opinión".