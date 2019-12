Juran los nuevos diputados y se definen las autoridades del Congreso

La Cámara de Diputados realizará este miércoles su sesión preparatoria, en la que prestarán juramento los 130 legisladores electos en octubre pasado y se elegirán a las nuevas autoridades. El titular del Frente Renovador, Sergio Massa, estará como presidente del cuerpo. La sesión fue convocada para las 12 por el actual titular de la Cámara, Emilio Monzó, quien les tomará juramento a los diputados nacionales que asumirán en sus bancas el próximo 10 de diciembre.

Después de la jura, los diputados con mandato vigente llevarán a cabo la sesión preparatoria tal y como dispone el reglamento de la Cámara Baja, que señala que "dentro de los diez primeros días del mes de diciembre de cada año" debe realizar "la elección de sus autoridades".

Además de formalizar a Massa como titular del cuerpo, también se realizará la designación de los elegidos para ocupar las vicepresidencias primera, segunda y tercera.

En una reunión que encabezó el líder del Frente Renovador en el despacho de la Presidencia, y que juntó a los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio y a Máximo Kirchner, quien presidirá la bancada del Frente de Todos, se definió que las vicepresidencias primera y tercera quedarán reservadas a la futura oposición, mientras que la segunda será del oficialismo.

El Frente de Todos contará con un bloque de alrededor de 120 diputados, más que los que tendrá el interbloque de Juntos por el Cambio, con 116, luego de la fuga de 4 legisladores al flamante bloque Unidad y Equidad Federal, que conformarán junto a los diputados misioneros, rionegrinos y el mendocino José Luis Ramón. Se espera que estos últimos sean los que le permitan al nuevo oficialismo obtener el quórum y sacar las leyes más importantes.

Además, se anunció la conformación del interbloque Federal, compuesto por los sectores peronistas no afines al flamante FdT, muchos de los cuales acompañaron la propuesta presidencial de Roberto Lavagna en las últimas elecciones. A ellos se le sumarán los socialistas santafesinos y los diputados por Córdoba, de Juan Schiaretti. Lo integran, entre otros, el ex intendente de Bolívar y ex candidato a gobernador bonaerense, Eduardo "Bali" Bucca, y la diputada Graciela Camaño.