Juntos por el Cambio contra Alberto Fernández por su postura sobre el lawfare

Juntos por el Cambio emitió un duro comunicado contra el Gobierno de Alberto Fernández, al que acusó de "atacar la independencia de los jueces" e ir "por la impunidad kirchnerista". El documento, compartido por la titular del PRO, Patricia Bullrich, llegó luego de que el Presidente publicara un video haciendo énfasis en el lawfare instalado en la Argentina.

Para el partido opositor, esa postura de Fernández "es de una gravedad inusitada, porque se trata de un ataque directo a la independencia de los jueces, porque respalda el plan para garantizar la impunidad de exfuncionarios procesados y condenados por corrupción y porque pretende quitarle a Juntos por el Cambio su legitimidad democrática".

Con la firma de Bullrich, Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro y el experonista Miguel Ángel Pichetto, advirtieron que si "el Presidente cree que no hay 'presos políticos', entonces no puede respaldar una ofensiva que tiene todo el aspecto de garantizar la impunidad de Cristina Kichner", sus funcionarios y líderes de la región.

Obviando el debate por el excesivo uso de las prisiones preventivas durante el Gobierno de Cambiemos, los opositores relataron que lograron avanzar con "decenas de causas por corrupción" con "condenas importantes", entre las que mencionaron la del exvicepresidente, Amado Boudou. Como reveló El Destape, la gestión anterior le puso un hotel boutique al principal arrepentido en la causa, Alejandro Vandenbroele.

Además, aseguraron que el hecho de denunciar que durante los últimos cuatro años el país "sufrió graves violaciones a los derechos humanos" y que "el Estado de derecho fue vulnerado", sostuvieron, "excluye a Juntos por el Cambio del juego democrático".

Para ellos, Fernández "derrumba los esfuerzos del Estado argentino en la lucha contra la corrupción y la impunidad" que, según dijeron, Cambiemos llevó adelante "con total autonomía judicial y con los votos de amplias mayorías en el Congreso".

En un video publicado ayer por redes sociales, Fernández sostuvo: "Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno", y remarcó su idea recordando el discurso que brindó el 10 de diciembre de 2019: "Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: cuando digo nunca más, es nunca más". Además, destacó que a tan solo dos meses de asunción, se está exigiendo que se revisen los procesos judiciales irregulares y arbitrarios.

El video de @alferdez es un ataque directo a la independencia de los jueces. No vamos a permitir que se construya un relato para controlar las instituciones y consagrar la impunidad de ex funcionarios procesados y condenados por delitos de corrupción. La República no se negocia. pic.twitter.com/J8bDqy86a2