Jorge Rial habló en Intrusos sobre la "operación mediática" de Nicolás Wiñazki y lo vinculó con los servicios de inteligencia

El conductor de Intrusos, Jorge Rial, salió al cruce del periodista (aun) oficialista Nicolás Wiñazki, luego de su explosiva entrevista con Dady Brieva por El Destape, y le aconsejó con sutileza que el periodismo de investigación "no es juntarse con servicios de inteligencia y redactar lo que dicen".

Rial comenzó con un comentario editorial en Intrusos con el recordatorio de viejos tuits en los que Wiñazki confirma la versión del conductor de América. "No es mala leche, Jorge. Pires es tu socio y de los mejores amigos de Báez. En la nota dice que no hay plata de Lázaro Báez en tu web", escribió el periodista del Grupo Clarín, el 30 de marzo de 2016.

"Si pongo esto ya de entrada se termina la discusión. En su momento le agradecí por la sinceridad", expresó Rial, sobre los mensajes intercambiados que compartió. Y continuó con un mensaje directo al propio compañero de Lanata: "Quiero decirle algo a Nico, por ahí se cae de culo con lo que le digo, pero a veces uno no anda revisando todo lo que te dicen. Por eso quiero que sepas, acá no era amistad, eran socios. Lanata tuvo un socio que se llamaba (Antonio) Mata, ahora está preso. Vació Aerolineas Argentinas. ¿Se acuerdan de diario Crítica? El diario en el que después dejaron culo para arriba a todos sus trabajadores, no pagaron una sola indemnización".

Se refería, así, al español Antonio Mata, socio de Lanata en Crítica, ex accionista de Aerolíneas Argentinas cuando era privatizada y quien luego cumplió una condena por evasión fiscal en su país natal. Mata y Lanata abandonaron al matutino y sus trabajadores apenas un año después de su fundación y terminó con los periodistas en la calle.

"Se que la indignación no es retroactiva, tal vez en el 2010 eras chico. Pero fijate como en el 2010 hablaba de su socio, confirmaba que era un estafador, pero que cuando hace falta plata se saca de cualquier lado", sostuvo Rial y pasó a mostrar un video archivo de Lanata, dando una explicación de su asociación con Mata.

Por último, cerró: "En aquel momento me hizo un daño muy grande esta mentira. Y resistimos hasta ahora con cero, con nada, y ese fue un ataque. Pero hay algo, en su momento a mi me amenazaban con esto y yo lo mostré acá. Investigación no es juntarte con servicios de inteligencia y redactar lo que te dicen. Elegiste no creerme. Le creyeron a un delincuente detenido".