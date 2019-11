Jeanine Añez defendió el golpe en Bolivia, se distanció de Alberto Fernández y criticó a Manuel López Obrador

A casi dos semanas del golpe de Estado contra el presidente legítimo de Bolivia, Evo Morales, la mandataria autoproclamada, Jeanine Añez, brindó una entrevista en la cual defendió su irrupción el poder y adelantó que podría seguir en funciones por decreto. Además, tomó distancia del ganador de las últimas elecciones, Alberto Fernández.

En diálogo con el portal Infobae, Añez afirmó: “Los bolivianos recibimos un segundo golpe de Estado de Evo Morales el 20 de octubre, cuando se descubre un fraude monumental por el Tribunal Supremo Electoral, que tiene un autor material y uno intelectual. Veníamos denunciando que no había garantías. Se difundió una auditoría de la OEA, que concluyó que el fraude fue descarado”.

“A pesar de eso, el Gobierno de Morales quería tomar el poder a la fuerza y eso es un golpe. Es un segundo golpe porque ya fuimos antes a las urnas y Evo Morales perdió el referéndum en el que buscaba prorrogarse, pero no respetó el resultado adverso”, agregó.

Respecto a su visión sobre el no reconocimiento de su gobierno por parte de varias naciones, Añez señaló: “Las actitudes son las que cuentan. Dijimos que somos un gobierno de transición que solo debe elegir nuevas autoridades electorales y convocar a elecciones. Lo estamos cumpliendo y hemos presentado a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley que ojalá sea de concertación nacional”.

En ese sentido, admitió que no comparte “ideología” con Fernández, recalcó que seguirán con la relación comercial con Argentina sin poner ningún tipo de impedimento porque “ambos países se necesitan”.

A su vez, criticó la decisión del presidente de México, Manuel López Obrador, de ofrecerle asilo político a Evo. “A través de nuestro canciller hemos manifestado nuestra protesta porque han llevado el asilo político de Evo sin respetar las normas de los tratados internacionales”, expresó.

Si hay dilación, nos vamos a ver en la obligación de continuar por decreto

“Tengo autoridades mexicanas que no están de acuerdo y dicen que la responsabilidad no es de México, sino que es estricta del presidente López Obrador”, añadió.

Sobre su futuro en el Gobierno, la presidenta de facto sostuvo: "No me atrevo dar tiempos exactos porque no sería responsable, pero quisiera que nos apeguemos a la norma, acortando tiempos para elegir a los vocales del Tribunal Electoral y a los departamentales”.

A modo de conclusión, subrayó: “Hemos solicitado la colaboración de gente calificada que nos ayude en el proceso y ya entregamos a la Asamblea Legislativa la ley de convocatoria a elecciones. Si hay acuerdos el lunes la podemos promulgar. Si hay dilación, nos vamos a ver en la obligación de continuar por decreto”.