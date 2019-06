Intratables: tenso cruce entre Ernestina Pais y Débora Plager por las protestas sociales

Las panelistas de Intratables Ernestina Pais y Débora Plager mantuvieron un tenso cruce al aire por el comentario que hizo la ex conductora de CQC, quien manifestó que no entiende por qué la gente no sale a protestar por la crisis que vive la Argentina.

"¿Cuánto tiempo más puede tolerar la gente sin salir a la calle a protestar de manera no tranquila?", preguntó Ernestina País luego de que un invitado contara que cada vez hay más locales cerrados en las calles.

"Depende de nosotros, si desde los medios de comunicación decimos que salgan de forma no tranquila, porque no se puede más. Entonces seguramente no van a salir de forma tranquila", afirmó Plager.

Pais respondió que hay padres que no pueden estar tranquilos, porque no pueden darle de comer a sus hijos, ni pagarles el colegio. "Estas a dos meses de las paso", opinó por su parte Gustavo Grabia, en referencia a la posibilidad de manifestarse mediante el voto.