Insólito: el Gobierno se equivocó y calculó mal los ingresos de 2020 que forman parte del préstamo con el FMI

En un acto de total irresponsabilidad, el Gobierno sobreestimó los ingresos que el país tendrá en 2020 en el marco del préstamo otorgado por el FMI. El cálculo erróneo fue de U$S 2.000 millones.

Para el año que viene, la secretaría de Finanzas, a cargo de Santiago Bausilli, previó que necesitará U$S 16.000 millones, de los cuales una parte, estima, podrá renovar con el mercado. Así, la deuda nueva a emitir sería de U$S 5200 millones.

Sin embargo, en la contabilización de los recursos, desde el Gobierno sumaron U$S 2000 millones de más en los desembolsos que se planea envíe el Fondo. Si bien son cuatro por menos de U$S 1000 millones cada uno a lo largo de 2020, que equivalen a U$S 3900 en total, en el programa financiero presentado a inversores se prefijaron U$S 5900 millones.

De hecho, ese monto va a ser el total a recibir entre 2020 y 2021. En el entorno de Nicolás Dujovne buscaron restarle importancia a este error. "Fue por simplificación, de todo lo que resta recibir del FMI", dijeron a El Cronista.