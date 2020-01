Insólito descargo del hombre infiel captado por la 'Kiss Cam' en un partido de fútbol: "Destruyeron mi relación"

El hombre que fue captado por las cámaras de 'Kiss Cam' siendo infiel protagonizó un insólito descargo en el que negó haber besado a su "amiga" y culpando a la sociedad por haberse terminado su noviazgo: "Destruyeron mi relación".

En los últimos días, Deyvi Andrade fue protagonista de las principales noticias de los portales de espectáculos. Y de fútbol también, claro. Es que ese es el nombre del sujeto que fue capturado por las cámaras de 'Kiss Cam' mientras se besaba con una mujer que no era su pareja. Ante la infidelidad mostrada masivamente, el hombre cambió su cara de felicidad para ponerse serio por completo y soltar a su acompañante.

El partido que fueron a ver Deyvi y su amante fue protagonizado por Barcelona de Ecuador y Delfín

No sólo que negó haber besado a su "amiga", sino que también culpó a la sociedad y a los responsables de 'Kiss Cam' por haber finalizado su vínculo sentimental con su ahora ex novia. Claro, ella decidió dejarlo.

"En mi defensa quiero aclarar que en ningún momento me moría por besar a mi amiga… y además en el video no se ve ningún beso. No sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios. Sólo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Dios no quiera que les pase lo mismo. Soy inocente de la burla”, aseguró Andrade.