Insólito: Débora Pláger cuestionó el aumento salarial a los trabajadores privados

Aunque parezca insólito, en medio de una crisis económica y frente a las cifras escandalosas de pobreza, Débora Pláger cuestionó la medida del gobierno de Alberto Fernández para aumentar los salarios de los trabajadores privados.

En diálogo con el economista Luis Secco que fue invitado a Intratables, la periodista aprovechó para preguntar qué pasará con los empresarios que no puedan pagarlos.

"Yo yo lo que no entendí es que como Alberto Fernández tiene facultades delegadas otorgadas por la sanción de la ley de emergencia, se supone que la medida tiene una obligatoriedad ¿no cierto? En el sector privado, de efectivo cumplimiento. ¿Esto es así? O sea que, ¿todo el sector privado lo tiene que pagar compulsivamente? ¿O puede negociar cada parte con sus empleados?", se preguntó en primer lugar.

Tras la explicación de Secco, en la que aseguró que "es de obligatorio cumplimiento" y que "cada sector con su propia paritaria deberá establecer algún incremento por encima este monto".

Plager entonces salió al cruce nuevamente: "¿Pero cómo hacés que se cumpla? ¿Para controlar la obligatoriedad?".

"Porque hay pymes o sectores que pueden decirle a sus empleados: 'mirá, no estoy en condiciones de pagarlo"", afirmó.

"Pero eso es como que me hayas preguntado, que cada vez que hay un aumento del salario mínimo, vital y móvil", respondió Secco irónico.

Y continuó: "Acá es igual. Se establece un nivel y a partir de ese nivel tenés que cumplirlo. Después si no lo cumplís, tenés una serie de reclamos gremiales y demás, como si una empresa no cumpliera con salario mínimo".

Esta tarde el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó el incremento salarial de 4000 pesos y aclaró que la suma fija no es un bono y se mantendrá a cuenta de los próximos aumentos de paritarias para el sector privado.

Regirá oficialmente este sábado con la publicación en el Boletín Oficial y será de 3000 pesos en enero y de 1000 pesos en febrero.

Con esta medida, 1.300.000 trabajadores lograrán recuperar la totalidad el poder adquisitivo perdido en 2019 lo que será un incremento real de entre el 7% y el 20%.

La cifra es fija para todas las escalas y todas las categorías y no tiene incidencia en los adicionales de cada convenio particular. Servirá de "piso de negociación" y no reemplazará las negociaciones colectivas. En tanto, los aumentos para el sector público serán similares pero se darán en los próximos días.