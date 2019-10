Guido Sandleris, sobre el cepo al dólar: "El objetivo es preservar las reservas en este momento de transición"

Guido Sandleris salió a explicar el nuevo cepo al dólar estadounidense que anunció a última hora del domingo, tras confirmarse la derrota de Mauricio Macri en las elecciones 2019 por 8 puntos ante Alberto Fernández. El presidente del Banco Central confirmó las nuevas medidas, descartó que haya por el momento más restricciones y brindó más precisiones por este nuevo control de cambios.

El funcionario confirmó que el Gobierno perdió 22 mil millones de dólares desde las PASO, de los cuales un tercio se dio por retiro de depósitos, otro por intervenciones del Banco Central para contener el valor de la divisa y el resto por pago de servicios de deuda. Y precisó que el objetivo de las nuevas medidas es "preservar las reservas en este momento de transición" que se abre desde ahora hasta el 10 de diciembre, cuando se dé el pase de mando entre Macri y Fernández.

Asimismo, resaltó que "el resto del esquema cambiario se mantiene sin modificaciones", por lo que no habrá por el momento ningún tipo de cambio diferencial para las compras con tarjeta de crédito o de turismo. Pero sí aclaró que los retiros con tarjeta de débito en el exterior se contabilizarán dentro del nuevo cupo de 200 dólares mensuales.

Cuando fue consultado por qué no se tomaron medidas adicionales ante el riesgo que este esquema no impida el drenaje de divisas, Sandleris justificó que "estas medidas no son gratuitas para una economía" y "afectan a mucha gente y a la actividad" económica, por lo que "uno tiene que ir haciendo un uso limitado con mucha cautela" de las mismas.

Este domingo, el Gobierno anunció mayores restricciones para la compra de divisas, al bajar el cupo de compra mensual por persona física de 10 mil dólares a solo 200, y 100 (no acumulativos con los anteriores) en caso de comprarlos en efectivo por ventanilla. La autoridad monetaria precisó que no hay límites para el retiro de dólares de los bancos. Las medidas se anunciaron antes de la apertura de los mercados, prevista para las 10.