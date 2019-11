Golpe en Bolivia: Eduardo Feinmann aseguró que lo de Evo Morales fue un "autogolpe"

Eduardo Feinmann aseguró que el golpe de Estado en Bolivia, que obligó a Evo Morales a irse a México para preservar su vida, fue un "autogolpe".

En medio de la violencia ejercida sobre el pueblo boliviano, que ya cuenta con al menos 14 muertos, el periodista acusó al presidente de haber armado todo para volver como un líder.

"Evo Morales se sigue mostrando en México, sigue hablando pero vive a cuerpo de rey. El tipo se da todos los gustos, todos los lujos", comenzó diciendo Feinmann.

Y continuó: "Hoy por hoy ya no es presidente, es un ciudadano más. El tipo renunció y se fue, aunque desde el exilio dice 'si no me aceptan la renuncia, yo vuelvo'. Se le esta viendo la hilacha al señor: el autogolpe para huir del país, asilarse, decir que fue un golpe de Estado hecho por los militares que no fue, para después volver como el retorno de Perón. 'Ay, si me lo piden, entonces vuelvo'. Una cosa impresentable".

"Pero en México, Evo Morales salía de un coqueto y carísimo restaurant porque se da todos los lujos, porque son progresistas pero les gusta vivir con los lujos del capitalismo y del imperialismo yanqui", ironizó.

En la misma línea, la panelista Natasha Niebieskikwiat, opinó que Morales no debería hablar de política por estar asilado y lo comparó con el economista venezolano que intentó tomar por la fuerza el poder en Venezuela.

"Cuando alguien te asila y te refugia vos no podés opinar de política", apuntó y agregó: "Lo que es llamativo en esto, pero que el gobierno mexicano avaló y no así, por ejemplo, en el caso de Leopoldo López en España, que le pidieron prudencia".

"Lo cierto es que México lo avala, dice que hay libertad de expresión y Morales sigue hablando", remarcó.