Furiosa reacción de Antonio Gasalla en pleno móvil contra una periodista: "Lavate el culo"

Antonio Gasalla volvió a los escenarios de Mar del Plata y ya es noticia por un escándalo. El mediático se cruzó con la prensa que lo esperaba a la salida del teatro y mandó a la mierda a todos los presentes.

El actor viene de inaugurar su temporada de escándalos con Fátima Florez -que comparte marquesina en el mismo teatro- y con Flavio Mendoza - a quien increpó por la forma en la que se convirtió en padre-, y su encuentro con los cronistas presentes fue la gota que colmó el vaso. Luego se supo que el artista habría tenido que soportar varios problemas técnicos durante la función, lo que habría provocado un gran enojo se vio reflejado en cámara.

"Estoy acá de temporada. ¿Qué me querés preguntar?", arrancó el humorista mientras salía del teatro. Sin embargo, lo que desató la furia del actor fue cuando una joven periodista de El Nueve le preguntó por qué no había asistido ayer a un evento, en donde estuvieron presentes todos los elencos. La respuesta vino acompañada con algunos insultos que quedaron inmortalizados en la televisión. Furioso, replicó: "Yo vengo a hacer teatro, no trabajo para que me saquen fotos los diarios. Andá a lavarte el culo".

Su ausencia llamó la atención, ya que cuando se hizo la foto de inicio de temporada hace unos días, Gasalla sí estuvo presente. "Esa fiesta era de inicio de temporada, no es publicidad de un canal", arremetió después a la periodista de Los ángeles de la mañana antes de irse.

Los cambios bruscos de temperamento en Antonio Gasalla son algo que ya no sorprenden a la prensa, aunque siempre devengan en situaciones incómodas y desagradables.