Esteban Bullrich contó en vivo que lloró por el resultado de las PASO

A poco menos de dos meses de la primera vuelta, Esteban Bullrich se refirió a cómo vivió el clima tras las PASO y contó que lloró tras conocer los resultados.

Tras la derrota por casi 20 puntos ante el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, el presidente Mauricio Macri atravesó un mal momento.

Según pudo especificar uno de los hombres cercanos al primer mandatario, ahora está bien "pero fueron días muy duros, sobre todo las primeras horas después de la elección".

"Por lo inesperado, por el dolor que genera. Personalmente, esa sensación de haber defraudado a mucha gente, porque uno se metió en política con vocación de cambiar, resolver problemas y de acompañar a los argentinos", afirmó.

Y reforzó: "Claramente hubo muchos argentinos que no nos acompañaron".

"Eso genera mucho dolor, genera llanto también. Yo lloré, el presidente no sé, no estuve con él pero a mí me llevó unos llantos porque fue un golpe duro, una realidad que enfrentamos que no esperábamos", explicó en diálogo con Nicolás Wizaki por TN.