Espionaje ilegal: "Pelotudo fosforescente", el apodo que Marcelo D'Alessio le puso a Luis Majul

El juez Ramos Padilla procesó al periodista Daniel Santoro y, en su fallo, reveló numerosos vínculos y conversaciones con el falso abogado Marcelo D'Alessio. Entre ellas, un intercambio entre ambos no gustará al oficialista Luis Majul, de quien se burlan y hasta llaman "pelotudo fosforescente".

"Un off entre vos y yo. Llamé a Majul de buena onda y le adelanté en off que lo iba a llamar Fariña para pedir su visto bueno. Le proponía limitar las preguntas solo a Echegaray y dejarle CFK y otros temas. Se enojó con Fariña, me dijo que era su primicia negociada durante meses y que si le da una nota a Animales Sueltos no lo invitará más a la Cornisa. Está loco. Se cree que tiene una investigación para ganar el Pulitzer. Un abrazo", escribió el periodista de Clarín.

Y la respuesta del falso abogado redobló la apuesta contra Majul con la contundente definición: "Ah, un pelotudo fosforescente. Apagás la luz y te das cuenta que hay un pelotudo en la habitación". Recordamos que el conductor de La Cornisa había firmado una solicitada en apoyo a Daniel Santoro junto a otros periodistas.

El juez federal de Dolores procesó al periodista Santoro y le trabó un millonario embargo en el marco de la causa que investiga un presunto entramado de espionaje ilegal y en la que está detenido el operador judicial Marcelo D´Alessio. La medida del magistrado se dio por los delitos de presunta tentativa de extorsión y coacción, a la vez que le dictó la falta de mérito respecto de la supuesta comisión de asociación ilícita.