Escracharon una foto de Romina Manguel en Radio Nacional

La periodista Romina Manguel dejó Radio Nacional en diciembre del año pasado, pero la polémica se encendió recién en esos días, con una intervención de un excompañero al cartel que promocionaba su programa en los pasillos del edificio.

La foto fue difundida por Matías Castañeda, periodista y expanelista de Duro de Domar, que compartió esa postal desde su cuenta de Twitter y escribió: “Cuando sos muy querida por los trabajadores".

Y es que en el cartel del programa que tenía la panelista de "Animales Sueltos", su cara fue tapada con un pequeño cartel hecho de una hoja blanca con una simple leyenda: “Disponible”.

La conductora no se quedó callada y salió a dar su opinión en las redes sociales: "Que pena que si alguien se sintió incómodo no me lo hizo saber en 4 años. Al contrario. ¿Necesitan hacerlo ahora? Si tienen algo que decir saben donde ubicarme como siempre".

Que pena que si alguien se sintió incómodo no me.lo hizo saber en 4 años. Al contrario.Necesitan hacerlo ahora? Si tienen algo que decir saben donde ubicarme como siempre mhttps://exitoina.perfil.com/noticias/destacada/difunden-polemica-foto-romina-manguel-radio-nacional.phtml — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) February 1, 2020

"Trabaje en @NacionalAM870 4 años. Compartí equipo. Compañeros me ayudaron y ayude en situaciones difíciles. Me fuerzan a decir que hasta renuncié cuando despidieron a una compañera. No.pueden desmentirlo. Ahora algunos necesitan escracharme para reperfilarse con la nueva gestión", criticó.

Para finalizar, la panelista manifestó que le entristeció "desde lo personal. Pero de los que se acomodan según soplan los vientos hay en todos lados". También agregó: "Ingenua yo que creí que por ahí eran la excepción. Pero esto es chico y nos volveremos a encontrar. Con muchos abrazos sinceros. A otros...lamento que sean un.mal recuerdo".