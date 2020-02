Escándalo en Jujuy por la jura de la fiscal anticorrupción: "Voy a tener independencia por que son las instrucciones del señor gobernador"

Un nuevo escándalo institucional se produjo hoy en Jujuy, luego de que el gobernador radical Gerardo Morales le tomara juramento a una ex asesora suya como titular de la fiscalía anticorrupción provincial. Minutos después de ser nombrada, Josefa Herrera reconoció públicamente y con una torpeza sorprendente su falta absoluta de independencia para ocupar el cargo: "Voy a tener independencia por que son las instrucciones del señor gobernador", se contradijo Herrera ante la pregunta de los medios locales sobre sus estrechos vínculos con la UCR, el partido de gobierno.

"A confesión de parte, relevo de pruebas", reza el dicho popular respecto de quiénes reconocen su propia culpabilidad. Este parece ser el caso de la flamante fiscal anticorrupción, Josefa Herrera, quien juró hoy en el histórico Salón de la Bandera de Casa de Gobierno. Lo hizo frente a Gerardo Morales, quien fuera su jefe cuando el jujeño era senador nacional.

¿Va a tener autonomía o independencia a la hora de llegar a investigar posibles hechos de corrupción teniendo en cuenta su cercanía al radicalismo?, le consultó una periodista jujeña, en un video que subió la propia gobernación de Jujuy a su cuenta oficial de Youtube. "Voy a tener independencia por que son las instrucciones del señor gobernador. Obviamente voy a tener independencia para investigar los hechos de corrupción. No me cabe la menor duda que voy a tener", dijo la nueva funcionaria sin advertir que estaba admitiendo que cumple órdenes del titular del Poder Ejecutivo provincial.

No conforme con esos dichos, Herrera volvió a cometer el mismo sincericidio segundos después: "Me tomó por sorpresa esta designación, lo tomo como un desafío. Las expectativas son cumplir con el mandato que me ha otorgado el señor gobernador".

De hecho, según la legislación jujeña, la Oficina Anticorrupción provincial no debe responder a ningún mandato del titular del Poder Ejecutivo, sino que por el contrario éste debe ser objeto de investigación para determinar eventuales hechos de corrupción. "Los Fiscales Anticorrupción ejercerán sus funciones sin recibir instrucciones de ninguna autoridad y con independencia funcional e institucional de todo Poder del Estado", dice el artículo 12 de la ley 5885, de creación de la Oficina Anticorrupción.

Esa no es la única irregularidad que puede advertirse en el video. Herrera reconoce que el gobernador le tomó juramento en el cargo aún cuando todavía no tiene acuerdo de la legislatura provincial, requisito establecido en el artículo 5 de la ley: "Los Fiscales Anticorrupción serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo de la Legislatura".

"El acuerdo de la legislatura va a estar mañana, no es nulo, siempre se han tratado así estos temas. No creo que sea un motivo de controversia", dijo Herrera durante el mismo contacto con los periodistas.

Para rematar su falta de independencia, repasó su trayectoria, la cual revela sus estrechos vínculos con la UCR, el partido que gobierna la provincia y que debería ser blanco de sus investigaciones. "Me desempeñé como asesora en la legislatura de la provincia en el Bloque Radical y asesora en el senado de la nación cuando el actual gobernador era senador nacional. Y fui presidenta de la secretaría de la mujer de la Unión Cívica Radical", dijo Herrera.

Es escándalo de Herrera se enmarca en la campaña de persecución judicial que dispuso Morales contra la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, para lo cual amplió el Superior Tribunal provincial y designó a dos diputados de la UCR. Así se garantizó mayoría en el máximo órgano judicial y ahora se garantiza que no será molestado con investigaciones por causas de corrupción.