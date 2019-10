Ernestina Pais chocó con su auto y se cruzó con agentes de tránsito

La periodista Ernestina Pais protagonizó un accidente de tránsito en la madrugada del viernes y tuvo un polémico cruce con la policía de tránsito que terminó en dos versiones del hecho.

El accidente ocurrió en Espora y avenida Del Libertador, cuando Pais chocó contra un VW Gol con su camioneta Chevrolet Tracker. Según el personal de seguridad que estuvo en el lugar y que redactó la instrucción, Ernestina explicó que chocó de manera accidental. Pero cuando quisieron hacerle el test de alcoholemia, se habría negado.

"Por suerte Ernestina está bien y no pasó nada grave. Esto ocurrió a las 3.30 de la madrugada. El centro de monitoreo visualizó el accidente", señaló Ángel De Brito

La integrante de Intratables salió a aclarar su versión del accidente: "Yo tuve una discusión con el agente de tránsito y el tipo empezó a decir cualquier cosa".

Según el relato de Pais, ella venía por la calle Espora y había un vehículo mal estacionado en una dársena. "Cuando tuve que doblar le toco una rueda de atrás. Paro el auto, me bajo y voy hasta la comisaría de la mujer que queda ahí cerca para avisar del vehículo mal estacionado, para que ubiquen al dueño así veíamos lo del seguro y porque me quería ir a mi casa", relató.

Y cerró: "Todo lo que dicen es mentira. Nadie se fugó. Es mi barrio, vivo a una cuadra, a qué fuga me voy a querer dar. Me conocen todos los vecinos, el auto, cómo me voy a fugar. Mala leche el policía de tránsito con el que discutí. Igual ya estoy acostumbrada".