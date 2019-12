EN VIVO: Axel Kicillof toma juramento a su Gabinete en La Plata

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tomará hoy juramento a los miembros de su gabinete en un acto que se desarrollará desde las 12 en el teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, informaron fuentes oficiales.



El ex intendente de La Plata y ex ministro nacional Julio Alak asumirá como titular de Justicia y Derechos Humanos, mientras que el ex senador bonaerense Sergio Berni estará al frente de la cartera de Seguridad, cargo que ya había ocupado a nivel nacional.



En tanto, Carlos Bianco, doctor en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes, será designado como jefe de Gabinete, y la senadora provincial Teresa García será nombrada en el estratégico Ministerio de Gobierno.