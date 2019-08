Elisa Carrió, contra Alberto Fernández: "Es un hombre muy peligroso"

La diputada por el oficialismo Elisa Carrió salió al cruce del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, con denuncias inverosímiles y lo calificó como un "hombre muy peligroso".

"Alberto Fernández no es solo un títere, es un hombre muy peligroso, puso hackers para hacerle una operación a Olivera para que yo no ganara la Capital, me amenazó diciéndome que me iba a aniquilar", disparó la referente del ARI.

En cuanto a las elecciones generales que se vienen, afirmó: "Si el orden gana, si Mauricio Macri gana, está claro que todo se va a volver a ordenar y esto es porque la realidad es que muchos Argentinos no se van a quedar e invertir si gana Alberto Fernández".

"Estamos contando los días para ganar la elección, estoy segura que vamos a ganar, ¿sino quién va a gobernar? ¿Alberto Fernández o Cristina y los movimientos sociales?", cuestionó.

En respuesta a Alberto Fernández a la salida de la mesa de enlace: "Le digo al campo argentino, al que acompañé desde Semana Santa de 2008: No le crean nada a Alberto Fernández porque ellos van por el campo".

Por último, concluyó: "El primer acuerdo que tendría que tener Alberto Fernández es la República porque nadie confía en un país que no tiene orden constitucional".