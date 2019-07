Elisa Carrió a los jueces, sobre Florencia Kirchner: "Le pido que la dejen fuera, no sabía nada"

La diputada nacional Elisa Carrió afirmó que Florencia Kirchner no debería estar en las causas judiciales como la iniciada por Hotesur y pidió a los jueces que no la involucren debido a que la hija del matrimonio Kirchner no sabía nada.

"Lo único que le pediría a los jueces es que tengan un margen de criterio con la hija de Cristina, porque la verdad que esa chica nunca tuvo que ver con la política y a mí me da mucha pena", sostuvo Carrió en el canal Todo Noticias.

Al cruce salió el conductor del programa Joaquín Morales Solá, quien le reprochó que Florencia "figuraba como vicepresidenta" de las firmas. Carrió le respondió: "pero esa chica no sabía nada de nada, eso es lo imperdonable".

La legisladora además manifestó que "si gana el kirchnerismo las elecciones "habrá venganza" y ella irá presa: "yo ya estoy preparada, lo único que necesito es aire acondicionado, cremas y cigarrillos se puede tener".