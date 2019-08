Elecciones 2019: Viviana Canosa, en el acto de Alberto Fernández, dijo que "fue impresionante"

La conductora de televisión Viviana Canosa fue al acto de Rosario en que cerraron su campaña el precandidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernàndez y su compañera de fòrmula Cristina Kirchner.

"Me metí entre la gente, qué impresionante todo lo que se vio hoy. No me mandaron un auto: caminé diez cuadras de ida y diez cuadras de vuelta", afirmó Canosa en Canal 9.

Canosa le hizo una entrevista a Alberto Fernández tras las presentación que hizo en el Monumento a la Bandera y la firma de un compromiso con 19 gobernadores.

"Como le voy a ver una buena a una persona que generó 4 millones de pobres. No me pidas eso", le reclamó Fernández a Canosa, cuando le preguntó si le veía "alguna buena a Mauricio Macri".