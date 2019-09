Elecciones 2019: Moria Casan elogió a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner

La conductora de Incorrecta, Moria Casan, elogió al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, y destacó que Cristina Kirchner "es la única que te llena una plaza”.

"Me parece extraordinario político, me parece de lo mejor...cuando lo escuché a hablar a Alberto me quedé muda por su moderación, por como sabe de política y como habla, me parece que es el gran samoré de la unión del Peronismo Todo", enfatizó la artista en diálogo con Involucrados.

Asimismo, cuestionó que “en cuatro años se ha aguantado muchas cosas de Mauricio; hizo todo lo contrario a lo que dijo” pero advirtió que “están hipnotizados por él. Otro, con mucho menos, no dura un mes” y estimó que “pueden darse vuelta los resultados de las PASO”.

No obstante, destacó que “Cristina es la única que te llena una plaza.CFK es muy astuta, muy inteligente, y se corrió” y aseveró: “No vayamos a creer que Alberto Fernández es un títere, porque tiene unos huevos más grandes que una catedral”.

"Debo decir que con el Kirchnerismo logré no decir más estos negros de mierda y después me acostumbre a que si todo el mundo estaba mejor, por Cristina...me gustó cuando ella subió al poder, que todos tengan las mismas posibilidades que yo, de ir al teatro, de ir a un boliche...si mi impuesto sirve para esto”, valorizó.

Y concluyó: “Me encanta la fórmula Fernández Fernández. Soy profeta en mi tierra y nunca me tuve que ir. Mi país me dio de todo, con todos los gobiernos. Me sobra trabajo".