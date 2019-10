Elecciones 2019: en San Juan, Alberto Fernández prometió una Argentina federal y criticó a Macri por la suba de la pobreza

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió un país federal al sostener que en la "Argentina del futuro no hay lugar para la periferia por que la Argentina es una" y resaltó que se debe "desarrollar de un modo equilibrado". Al la vez, también cuestionó al presidente Mauricio Macri al asegurar que no se va "a dar por enterado de la pobreza después de cuatro años de condenar a millones de personas a la pobreza, como hacen otros".

El ex jefe de Gabinete participó de la inauguración del Paseo de las Palmeras, en San Juan, donde aseguró: "La Argentina se tiene que desarrollar de un modo equilibrado. Hay que desarrollar también las zonas cercanas a los puertos, pero hay que desarrollar también las provincias que están al pie de los Andes y que tienen el Pacífico mucho más cerca que el Atlántico, tenemos que abrirle paso para que saquen su producción por el Pacífico y dejen de gastar dinero mandando camiones al Atlántico". En esa línea, señaló que "si no entendemos que tenemos que cambiar esas estructuras, vamos a seguir repitiendo las mismas experiencias", y afirmó que quiere que e"n vez de pensar cómo nos recuperamos cada vez que nos caemos pensemos en ver cómo todos mancomunamos esfuerzos hasta lograr un horizonte común que permite que todos los argentinos vivamos felices".

"Uno se pregunta si en el siglo XXI no es un desafío terminar con la ignominia que significa no tener un lugar digno donde vivir. Tener una vivienda digna es un derecho humano. Esas cosas ocurren cuando existe un gobierno que se da cuenta que los más importantes a la hora de gobernar son los que menos tienen", remarcó. En esa línea, enfatizó que "de eso trata el desafío de gobernar" y sumó: "No es sólo mirar planillas y hacer que los números cierren, ningún número cierra si deja afuera a argentinos, si condena a la indignidad a los argentinos".

En sintonía, Alberto indicó que no vive "en paz" sabiendo que en el Norte "nace un chico que tiene problemas de nutrición, que cuando es casi adolescente empieza a pensar cómo emigra para buscar suerte en los alrededores de una gran ciudad a donde va y sólo encuentra frustración y miseria". A modo de ejemplo, subrayó: "Tenemos que lograr que un jujeño nazca feliz en Jujuy, tenga una niñez feliz y bien alimentada en Jujuy, pueda educarse en Jujuy, encontrar trabajo, pueda encontrar sus afectos, divertirse y algún día pueda morir después de haber vivido feliz en Jujuy".

El candidato presidencial remarcó las diferencias económicas entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y marcó que en el distrito más "opulento del país" hay cerca de "7500 personas que deambulan por las calles porque no tienen vivienda". Y aseguró: "No quiero más refugios ni comedores, quiero casas integradas, con las familias adentro, que puedan trabajar y alimentarse y que los chicos puedan educarse".

Asimismo, resaltó el trabajo del gobernador Sergio Uñac, al que calificó como "parte de la nueva dirgencia que reclama la argentina, esa dirigencia joven que demuestra su capacidad de hacer y construir". Y también destacó el papel del presidente del PJ, José Luis Gioja: El 'Flaco' hizo mucho para que el peronismo se una en todo el país y para que podamos construir la unidad que construímos también con Cristina. Ese debe ser el secreto de la Argentina que nos espera, ese modelo de trabajar juntos, dejar de lado egoísmos y unir fuerzas es lo que la Argentina necesita".