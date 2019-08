Elecciones 2019: el New York Times aseguró que "Alberto Fernández no es populista"

El prestigioso diario estadounidense The New York Times fue categórico sobre una de las mentiras de campaña del macrismo: "Alberto Fernández no es populista". Afirma The New York Times que "para que Alberto Fernández tenga éxito, tendrá que reunir el mayor apoyo posible tanto en casa como en el extranjero".

"Argentina’s Likely Next President Is Not a Populist. Don’t Make Him One", se titula el artículo de opinión. "Not a populist", remarca. Además, ya lo llama "presidente virtual" al candidato Fernández. "Hasta la votación final en octubre, Argentina tiene en efecto un presidente electo virtual, el candidato opositor Alberto Fernández, y un presidente cojo que busca lo que se ha convertido en una reelección poco probable, Mauricio Macri", concluye.

LEA MÁS Gobernadores, unidos contra los anuncios de Macri

"A diferencia de los líderes que han sido elegidos recientemente en América Latina, el Sr. Fernández es moderado", analiza The New York Times. Destaca que "Argentina es un sistema presidencial fuerte. La persona allí tiene un amplio margen para superar los controles institucionales y políticos. Fernández es un pragmático cuyos principios políticos se inclinan hacia el centro-izquierda".

Además, se pregunta si "dados los gigantescos problemas con la economía del país, podrá seguir siendo centrista". Y afirma que "es poco probable que las cosas mejoren pronto, dejando poco espacio para el populismo impulsado por el efectivo. Fernández sabe que para cumplir su vaga promesa de campaña de "reactivar la economía" tendrá que alinear la mayor cantidad de apoyo posible, tanto en el país como en el extranjero".