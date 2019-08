Elecciones 2019: el duro editorial de Roberto Navarro contra Macri tras perder las PASO

Luego del aplastante triunfo del Frente de Todos, el conducto Roberto Navarro realizó un contundente editorial contra el Gobierno de Macri y el fracaso económico de sus políticas.

"Y un día ganó la verdad. Un día el pueblo le demostró a la dirigencia y a esa élite que se cree dueña del país que no es fácilmente manipulable. Que tiene la capacidad de resistencia a la sofisticación de manipulación que ha ganado al mundo", expresó al inicio de su programa en El Destape Radio.

Y aseveró: "El pueblo argentino le dijo que no, que no quiere un gobierno que venga a decirme si me merezco o no tener un celular o un auto. Yo quiero un gobierno que piense en mi y no en los bancos. Hemos dejado atrás el intento de la elite nacional de despojarnos de todo nuestro derecho".

Apuntó, asimismo, que "se va un gobierno apoyado por los Estados Unidos, por el sistema financiero nacional e internacional" y manifestó que "ese enorme poder no pudo vencer a un pueblo que se reveló y le dijo que no".

"Mantuvimos nuestras voces, no nos callamos. Somos muchos los que estuvimos ahí sin darnos vuelta en ningún minuto. Había que cuidar el recuerdo de nuestro tiempo felices, por eso, un enorme reconocimiento a Cristina que no se doblegó nunca", enfatizó.

Asimismo, destacó que Alberto "es un hombre progresista que va a generar riqueza al tiempo que la distribuye" y advirtió que "este dolar es todo de Macri, ésta crisis del tipo de cambio comenzó en abril", al tiempo que describió que el Presidente "siempre tuvo perversidad mezclado con idiotez".

"Estos tipos son peligrosos, pueden dejar cualquier cosa, lo van a invitar a Alberto a que cogobierne para que se manche en su basura, se meta entre sus residuos, yo diría que no Alberto. Tenes tanto ganado, estás tan limpio y sólido con el acompañamiento de todos . Si ellos no pueden manejar al país que se vayan", sentenció.